Италия

Чилийский нападающий может стать игроком "нерадзурри" на постоянной основе.

Интер собирается выкупить Алексиса Санчеса у Манчестер Юнайтед и готов предложить 20 миллионов евро, сообщает Goal.

"Красные дьяволы" открыты к уходу чилийского нападающего, а Антонио Конте видит его в Интере в будущем.

В этом сезоне Санчес провел 20 поединков в футболке Интера, забив два гола и сделав шесть результативных передач.

Напомним, что ранее итальянский клуб продлил арендное соглашение чилийца.