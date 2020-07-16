Англия

"Лисы" справились с "клинками" в 36-м туре английской Премьер-лиги.

Сегодня, 16 июля, Лестер на своем принимал Шеффилд Юнайтед.

Подопечные Брендана Роджерса должны были побеждать, чтобы не вылететь из зоны топ-4 по итогам сезона.

Несмотря на дисквалификацию Сеюнджю и проигрыш Борнмуту, "лисы" сумели собраться и уверенно одолели коллектив Криса Уайлдера.

Лестер – Шеффилд Юнайтед 2:0

Голы: Перес, 29, Грей, 79

Лестер: Шмайхель, Джастин, Беннетт, Эванс, Томас, Барнс (Грей, 76), Ндиди, Перес (Чоудури, 71), Тилеманс, Морган, Варди

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон, Стивенс, Иган, О`Коннелл, Болдок, Норвуд, Берге (Ландстрем, 46), Осборн (Флек, 46), Башем (Шарп, 59), Макголдрик (Муссе, 46), Макберни

Предупреждения: Эванс, Иган, Флек.