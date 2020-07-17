Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 36-го тура английской Премьер-лиги Астон Вилла имела возможность приблизиться к выходу из зоны вылета в случае победы над Эвертоном.

"Львы" были близки к тому, чтобы обыграть соперника с минимальным счетом, однако на 87-й минуте Тео Уолкотт спал Эвертон от поражения, и финальный свисток зафиксировал ничью (1:1).

Смотрите видео голов и обзор матча Эвертон — Астон Вилла:

Эвертон — Астон Вилла 1:1

Голы: Уолкотт, 87 — Конса, 72

Эвертон: Пикфорд — Коулман, Майкл Кин, Холгейт (Брантвейт, 16), Динь — Ивоби (Уолкотт, 62), Дэвис (Сигурдссон, 73), Гомеш, Бернард (Гордон, 62) — Калверт-Льюин, Ришарлисон (Мойзе Кин, 73)

Астон Вилла: Рейна — Эль-Мохаммади, Конса, Мингс, Таргетт — Макгинн, Дуглас Луис, Хурихэйн — Трезеге (Эль-Гази, 64), Саматта (Дэвис, 64), Грилиш

Предупреждения: Динь, Ришарлисон — Эль-Мохаммади.