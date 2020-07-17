Англия

Бразильский форвард перенес операцию на коленном суставе.

Нападающий Арсенала Габриэль Мартинелли начал восстановительный процесс после перенесенной операции на коленном суставе, который он травмировал на одной из тренировок команды в конце июня этого года.

Как сообщает специалист по травмам АПЛ Бен Диннери, операция прошла успешно, и 19-летний бразилец получает всю необходимую помощь в восстановлении от медицинского штаба "канониров".

Однако есть и плохая новость: Мартинелли больше не сыграет в текущем сезоне и пропустит значительную часть следующей кампании, поскольку его возвращение к тренировкам планируется к концу 2020 года.

В нынешнем сезоне Габриэль Мартинелли провел за лондонский клуб 26 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи. Арсенал рассчитывает на молодого форварда и подписал с ним новый долгосрочный контракт.