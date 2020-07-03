Англия

Перспективный форвард подписал новое долгосрочное соглашение с "канонирами".

Арсенал на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Габриэлем Мартинелли. 19-летний бразилец подписал с "канонирами" новое долгосрочное соглашение.

Сроки и детали сделки не уточняются, однако, по информации британских СМИ, новый контракт Мартинелли рассчитан на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

Стоит отметить, что Габриэль Мартинелли перешел в Арсенал прошлым летом из Итуано. В текущем сезоне он провел за лондонский клуб 26 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

Напомним, ранее "канониры" объявили о подписании нового долгосрочного контракта с 18-летним вингером Букайо Сака.