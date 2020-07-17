Англия

Датский хавбек может пополнить стан "ирисок".

Полузащитник Пьер-Эмиль Хойбьерг может покинуть Саутгемптон в летнее трансферное окно, при этом оставшись в английской Премьер-лиге.

Как сообщает журналист Джейсон Бёрт, "святые" получили предложение от Эвертона по 24-летнему датчанину в размере 18 миллионов евро.

В текущем сезоне центральный хавбек провел в футболке Саутгемптона 37 матчей во всех турнирах, в которых он отдал одну результативную передачу и заработал пять предупреждений.

Ранее сообщалось, что в подписании Хойбьерга также заинтересованы Тоттенхэм и Арсенал. Контракт футболиста со "святыми" рассчитан до лета 2021 года.