Англия

Самый сильный футболист мира впервые выступит в Чемпионшипе.

Футбольный клуб Уиком, который в следующем сезоне сыграет в Чемпионшипе, на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с рядом исполнителей, среди которых оказался и нападающий Адебайо Акинфенва.

38-летний англичанин, которого называют самым сильным футболистом в мире, поставил подписать под новым соглашение с Уикомом до конца сезона-2020/21. Кроме того, Акинфенва будет выполнять обязанности тренера.

Стоит отметить, что Адебайо в сезоне-2019/20 английской Лиги 1 провел 32 поединка, в которых он забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Для возрастного форварда следующая кампания станет дебютной в рамках Чемпионшипа.