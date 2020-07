Уиком в следующем сезоне сыграет в Чемпионшипе. Это самый высокий результат для клуба, который был основан еще в 1887 году.

Для выхода во второй по силе английский дивизион Уикому пришлось сыграть в плей-офф Лиги 1. В финале на Уэмбли он обыграл Оксфорд Юнайтед – 2:1.

History makers. Winners.



For the first time in their history, @wwfcofficial have reached the Championship after beating Oxford under the arch 👏 pic.twitter.com/FLGS2FAVRX