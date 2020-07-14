Команда сумела выбороть это право в плей-офф с Оксфорд Юнайтед.
Уиком, twitter.com/wembleystadium
14 июля 2020, 06:22
Уиком в следующем сезоне сыграет в Чемпионшипе. Это самый высокий результат для клуба, который был основан еще в 1887 году.
Для выхода во второй по силе английский дивизион Уикому пришлось сыграть в плей-офф Лиги 1. В финале на Уэмбли он обыграл Оксфорд Юнайтед – 2:1.
Пожалуй, самым известным игроком в нынешнем составе Уикема является "самый габаритный действующий футболист на планете" Адебайо Акинфенва.
Еще одним клубом, который точно сыграет в Чемпионшипе в следующем сезоне, стал Норвич. Однако "канарейки" по этому поводу испытывают куда меньше радости — клуб вылетел из АПЛ.