Англия

Обе стороны надеются, что им все-таки удастся прийти к соглашению.

Тоттенхэм ведет переговоры с защитником Джафетом Тангангой о подписании нового контракта, но сейчас этот процесс застопорился, сообщает The Athletic.

Сейчас Танганга, дебютировавший в АПЛ за "шпор" в этом сезоне, получает тысячу фунтов в неделю. Тоттенхэм предлагает 15 тысяч в неделю по обновленному соглашению, но игрок хочет больше.

Танганга, способный сыграть на любой позиции в обороне, провел 13 матчей за Тоттенхэм во всех турнирах в этом сезоне. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

"Шпоры" после 36 туров Премьер-лиги идут на седьмом месте, опережая идущий десятым Бернли на четыре очка. Следующий матч команда проведет против Лестера 19 июля.