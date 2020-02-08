Англия

Лондонский клуб предложил молодому игроку улучшенный контракт.

Защитник Джафет Танганга может в ближайшее время подписать новый контракт с Тоттенхэмом, сообщает издание Evening Standard.

"Шпоры" довольны выступлениями молодого центрбека и предложили ему новое соглашение с зарплатой в размере 15 тысяч фунтов в неделю. В данный момент стороны обсуждают последние детали нового договора.

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Действующий контракт защитника с лондонским клубом рассчитан до 2021 года, а его зарплата составляет 1500 фунтов в неделю.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 7 поединков в футболке Тоттенхэма.

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