Англия

Швейцарец получил серьезное повреждение.

Защитник Ньюкасла Фабиан Шер может пропустить длительный срок из-за травмы, сообщает Sky Sports.

Швейцарский центрбек получил повреждение плеча и в ближайшее время перенесет операцию. Предполагается, что восстановление 28-летнего игрока составит около трех месяцев.

В лазарете Ньюкасла также находятся Флориан Лежен, Айзек Хейден, Шон Логстафф, Пол Дамметт, Кириан Кларк, Джамаал Лассельс и Аллан Сен-Максимен.

В этом сезоне Шер провел 27 поединков в футболке "сорок", отличившись двумя голами.

В понедельник, 20 июля, Ньюкасл проведет выездную встречу с Брайтоном.