Англия

Завершился поединок 37-го тура английской Премьер-лиги.

Сегодня, 18 июля, Норвич на своем поле принимал Бернли. Как известно, "канарейки" уже официально вылетели, и следующий сезон начнут в Чемпионшипе.

По удивительному стечению обстоятельств, в первом тайме у Норвича удалили сразу двух футболистов. Исход поединка уже был ясен после гола Криса Вуда в концовке первого тайма.

Норвич – Бернли 0:2

Голы: Вуд, 45+5, Годфри, 80 (автогол)

Норвич: Крул – Ааронс, Годфри, Клозе (Циммерманн, 46), Льюис – Тетти (Вранчич, 90+2), Маклин – Буэндиа, Кантвелл (Рупп, 76), Эрнандес (Айда, 86) – Дрмич

Бернли: Поуп – Бардсли, Лонг, Тарковски, Питерс – Гудмундссон (Брэйди, 60), Вествуд, Браунхилл, МакНил – Вуд (Выдра, 79), Родригес

Предупреждения: … — …

Удаления: Буэндия, 35, Дрмич, 45+3.