Завершился поединок 37-го тура английской Премьер-лиги.
Норвич – Бернли, Getty Images
18 июля 2020, 21:25
Сегодня, 18 июля, Норвич на своем поле принимал Бернли. Как известно, "канарейки" уже официально вылетели, и следующий сезон начнут в Чемпионшипе.
По удивительному стечению обстоятельств, в первом тайме у Норвича удалили сразу двух футболистов. Исход поединка уже был ясен после гола Криса Вуда в концовке первого тайма.
Норвич – Бернли 0:2
Голы: Вуд, 45+5, Годфри, 80 (автогол)
Норвич: Крул – Ааронс, Годфри, Клозе (Циммерманн, 46), Льюис – Тетти (Вранчич, 90+2), Маклин – Буэндиа, Кантвелл (Рупп, 76), Эрнандес (Айда, 86) – Дрмич
Бернли: Поуп – Бардсли, Лонг, Тарковски, Питерс – Гудмундссон (Брэйди, 60), Вествуд, Браунхилл, МакНил – Вуд (Выдра, 79), Родригес
Предупреждения: … — …
Удаления: Буэндия, 35, Дрмич, 45+3.