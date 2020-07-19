Англия

Тренер "лис" прокомментировал работу португальца.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс поделился мнением о Жозе Моуриньо накануне встречи с Тоттенхэмом в 37-м туре АПЛ.

"Жозе – тренер мирового класса. Он показывал этот уровень раньше и продолжит показывать его в будущем. Он не получает должного уважения, часто от людей, которые не знакомы с тренерской работой. Футбол развивается, но в нем все еще остается место для разных типов футбола.

Жозе мастер в организации команд, которые сложно обыграть. Он доказал, что он успешный тренер и намерен достигнуть успеха с Тоттенхэмом. Его опыт и результаты заслуживают большего уважения", – приводит слова Роджерса Sky Sports.

Матч Тоттенхэм – Лестер состоится в Лондоне в воскресенье, 19 июля, и начнется в 18:00 по киевскому времени.