Англия

Португалец считает, что может добиться больших результатов со "шпорами".

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо поделился своим мнением о работе с клубом и рассказал о своих задачах.

"Мы с моим персоналом анализируем нашу работу и знаем, что делаем хорошую работу. Могу сравнить ее немного со своим периодом в Порту. Когда я начал работать в Порту в январе 2002-го, вторая половина сезона прошла очень тяжело, но она была важной для следующего сезона. Этим я и занимаюсь сейчас: аккумулирую знания и опыт в клубе, чтобы подготовиться к тому, что будет после.

В нормальной ситуации я бы сказал, что Тоттенхэм будет в топ-четверке, но давайте посмотрим, как будут действовать наши соперники.

Я доволен имеющимся составом. Надеюсь, мы сможем внести небольшие изменения, чтобы усилить команду и лучше сбалансировать ее, что я всегда пытаюсь делать", – рассказал Моуриньо в интервью Sky Sports.

На данный момент Тоттенхэм занимает 7-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 55 очков после 36 туров.