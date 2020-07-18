Англия

Португалец рассказал о работе клуба над усилением состава.

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо прокомментировал возможные действия клуба на трансферном рынке.

"Некоторые клубам легко подписывать игроков, они могут нарушать правила и тратить деньги на нужных игроков. Для других – все сложнее.

Я знал, каким клубом является Тоттенхэм, когда подписывал контракт. Важно оставаться реалистами, анализировать рынок и возможности. Я знаю точно, какие игроки нам нужны, и клуб теперь лучше знает меня. Я открытый и прагматичный. Я люблю делать отчеты для клуба, делать проекты на будущее, поэтому для меня все ясно. Со мной легко работать", – приводит слова Моуриньо портал Goal.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм заинтересован в подписании защитник Челси Курта Зума.