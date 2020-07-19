Англия

Всего два дня назад "терьеры" фактически гарантировали себе прописку в Чемпионшипе.

Дэнни Коули больше не является главным тренером Хаддерсфилда, сообщил официальный сайт клуба.

Такое решение удивило и специалистов, и болельщиков, ведь за тур до финиша Чемпионшипа Хаддерсфилд практически обезопасил себя от вылета. "Терьеры" опережают опасную зону на три очка и имеют лучшую разницу мячей.

Примечательно, что эта безопасность была добыта благодаря победе над шедшим вторым Вест Бромвичем, что принесло Лидсу досрочный выход в Премьер-лигу.

До Хаддерсфилда Коули возглавлял Линкольн Сити. С ним он дважды повысился в классе за три сезона, выйдя в Лигу 1. В сентябре Коули возглавил Хаддерсфилд, сменив Яна Зиверта. Если брать только период его работы, то "терьеры" шли бы 15-ми в Чемпионшипе среди 24 команд.

В Хаддерсфилде причиной расставания с тренером назвали "разные взгляды на пути развития клуба".