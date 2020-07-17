Англия

За два тура до финиша в Чемпионшипе Лидс гарантировал себе повышение в классе.

Поражение Вест Бромвича в матче 45-го тура Чемпионшипа от Хаддерсфилда гарантировало Лидсу возвращение в Премьер-лигу.

Последний «настоящий чемпион Англии», выигравший английское первенство перед созданием Премьер-лиги отсутствовал в элите 16 лет, но в сезоне-2020/21 выступит среди сильнейших.

Лидс еще может упустить первую строчку, если проиграет два оставшихся матча, а Брентфорд, идущий третьим и отстающий от «белых» на 6 очков, добудет две победы, но ниже второго уже не опустится ни при каких обстоятельствах.

Лидс Юнайтед был основан 17 октября 1919 года. Трехкратный чемпион Англии (1969, 1974, 1992), обладатель Кубка Англии (1972), обладатель Кубка лиги (1968), Двукратный обладатель Суперкубка Англии (1969, 1992), двукратный победитель Кубка Ярмарок (1968, 1971), финалист Кубка чемпионов (1975), финалист Кубка кубков (1973).