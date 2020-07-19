Англия

Защитник Кристал Пэлас больше не сыграет в этом сезоне и может пропустить начало следующего.

Нидерландский защитник Кристал Пэлас Патрик ван Аанхолт вывихнул плечо в матче против Манчестер Юнайтед (0:2). Теперь его прооперируют, сообщает Sky Sports.

"Патрик вывихнул плечо, ему нужна операция. Из-за этого он больше не сыграет в текущем сезоне", — заявил тренер "орлов" Рой Ходжсон.

"Во время предсезонки будет видно, насколько это серьезно. Пока что сроков возвращения ван Аанхолта нет".

В нынешнем сезоне 29-летний фулбек забил три гола и сделал два ассиста в 29 матчах Премьер-лиги за Кристал Пэлас.