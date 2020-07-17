Англия

"Красные дьяволы" добыли важные три очка и продолжают бороться за топ-4.

В рамках 36-го тура Премьер-лиги Кристал Пэлас принимал Манчестер Юнайтед.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера должны были побеждать, чтобы и дальше навязывать активную борьбу Челси и Лестеру за место в первой четверке.

"Красные дьяволы" со своей задачей справились и продолжают гонку за место в Лиге чемпионов.

Обзор матча:

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Рашфорд, 45+1, Мартиаль, 78

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Данн, Сако, Ван Аанхольт (Митчелл, 84) — Таунсенд, МакАртур (Шлюпп, 72), Миливоевич, МакКарти (Ридевальд, 83), Заа — Айю

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Фосу-Менса — Погба, МакТоминей (Матич, 62) — Гринвуд (Лингард, 62), Бруну Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль

Предупреждения: Ван-Биссака, Магуайр.