Англия

Поединок против Лестера стал юбилейным для бельгийского защитника "шпор".

Центрбек Тоттенхэма Тоби Альдервейрельд в 200-й раз сыграл за "шпор", сообщил лондонский клуб в Твиттере.

Тоби выступает за Тоттенхэм с 2015 года. "Шпоры" заплатили за него мадридскому Атлетико 16 миллионов евро.

C Тоттенхэмом Альдервейрельд доходил до финала Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, где "шпоры" уступили Ливерпулю 0:2.

В декабре 2019 31-летний защитник продлил истекавший в конце этого сезона контракт до лета 2023 года.