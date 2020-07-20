Англия

Полузащитник Байера, с большой долей вероятности, продолжит карьеру в составе "синих".

Челси практически договорился о приобретении Кая Хаверца из Байера, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

По его информации, "синие" – единственные, кто согласились принять условия "фармацевтов". Челси выплатит Байеру примерно 80 миллионов евро, учитывая бонусы.

Журналист отметил, что 21-летний футболист уже провел переговоры с Фрэнком Лампардом и остался доволен.

Что касается личного контракта, то здесь тоже практически все согласовано. Хаверц взял небольшую паузу для размышлений, но это не должно повлиять на его решение глобально – он заинтересован в переходе в Челси.

Ранее сообщалось, что Байер не продаст Хаверца, пока не завершит выступления в Лиге Европы.