Полузащитник Байера, с большой долей вероятности, продолжит карьеру в составе "синих".
КАЙ ХАВЕРЦ, GETTY IMAGES
20 июля 2020, 10:35
Челси практически договорился о приобретении Кая Хаверца из Байера, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
По его информации, "синие" – единственные, кто согласились принять условия "фармацевтов". Челси выплатит Байеру примерно 80 миллионов евро, учитывая бонусы.
Журналист отметил, что 21-летний футболист уже провел переговоры с Фрэнком Лампардом и остался доволен.
Что касается личного контракта, то здесь тоже практически все согласовано. Хаверц взял небольшую паузу для размышлений, но это не должно повлиять на его решение глобально – он заинтересован в переходе в Челси.
Ранее сообщалось, что Байер не продаст Хаверца, пока не завершит выступления в Лиге Европы.