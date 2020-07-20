Англия

"Горожане" практически согласовали детали трансфера защитника.

Защитник Борнмута Натан Аке может в ближайшее время стать игроком Манчестер Сити, информирует издание The Guardian.

"Горожане" практически согласовали все детали трансфера нидерландского центрбека и вскоре могут объявить о его приобретении. Сумма сделки составит около 35 миллионов евро.

В этом сезоне 25-летний игрок провел 30 поединков в футболке "вишен", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ман Сити также заинтересован в подписании защитника Атлетико Хосе Хименеса.