Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Англии.
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас, Getty Images
21 июля 2020, 08:38
В 37-м туре Премьер-лиги Вулверхэмптон дома расправился с Кристал Пэласом. Голы в ворота "орлов" забивали Поденсе и Хонни, а команда Роя Ходжсона не ответила ничем – 2:0 в пользу хозяев.
В заключительном туре АПЛ Вулверхэмптон сыграет на выезде против Челси 26 июля.
Вулверхэмптон — Кристал Пэлас 2:0
Голы: Поденсе, 41, Хонни, 68
Вулверхэмптон: Патрисиу - Доэрти, Боли, Коуди, Дендонкер, Коуди - Моутинью, Невеш - Траоре (Нету, 81), Хименес, Поденсе (Диогу Жота, 72).
Кристал Пэлаc: Гуаита - Уорд, Данн, Сахо (Куято, 23), Митчелл - Таунсенд, Макартур, Маккарти, Шлупп (Ридевалд, 73) - Заа, Айю.
Предупреждения: Коуди, Траоре - Маккарти