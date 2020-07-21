Англия

Представляем вашему вниманию видеообзор игры чемпионата Англии.

В 37-м туре Премьер-лиги Вулверхэмптон дома расправился с Кристал Пэласом. Голы в ворота "орлов" забивали Поденсе и Хонни, а команда Роя Ходжсона не ответила ничем – 2:0 в пользу хозяев.

В заключительном туре АПЛ Вулверхэмптон сыграет на выезде против Челси 26 июля.



Вулверхэмптон — Кристал Пэлас 2:0

Голы: Поденсе, 41, Хонни, 68

Вулверхэмптон: Патрисиу - Доэрти, Боли, Коуди, Дендонкер, Коуди - Моутинью, Невеш - Траоре (Нету, 81), Хименес, Поденсе (Диогу Жота, 72).

Кристал Пэлаc: Гуаита - Уорд, Данн, Сахо (Куято, 23), Митчелл - Таунсенд, Макартур, Маккарти, Шлупп (Ридевалд, 73) - Заа, Айю.

Предупреждения: Коуди, Траоре - Маккарти