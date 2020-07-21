Англия

Футболист сборной Англии продолжит выступления за "шпор".

Полузащитник Тоттенхэма Эрик Дайер, способный также сыграть в центре обороны, продлил контракт с клубом до лета 2024 года, сообщил официальный сайт "шпор".

Эрик перешел в Тоттенхэм летом 2014 года из лиссабонского Спортинга. В первом же туре нового сезона он дебютировал победным голом на последних минутах против Вест Хэма.

На счету Эрика 239 матчей во всех турнирах за Тоттенхэм и 11 забитых голов. Также он провел 40 поединков за сборную Англии.

По ходу этого сезона продлили контракт с Тоттенхэмом бельгийский защитник Тоби Альдервейрельд и английский хавбек Оливер Скипп.