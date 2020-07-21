Англия

Воспитанник "канониров" готов отправиться за новым вызовом.

Полузащитник Арсенала Эйнсли Мэйтленд-Найлз, который также выступает на позиции крайнего защитника, в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку, при этом оставшись в английской Премьер-лиге.

Как сообщает Evening Standard, в подписании 22-летнего англичанина заинтересован Брайтон. Сам футболист хотел бы покинуть Эмирейтс Стэдиум, чтобы получать больше игровой практики.

В текущем сезоне Мэйтленд-Найлз провел в футболке "канониров" 30 поединков во всех турнирах, выходя преимущественно на замену. На его счету один гол и две результативные передачи.

Действующий контракт английского полузащитника с Арсеналом рассчитан до июня 2023 года.