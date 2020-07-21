Англия

Полузащитник всем доволен в составе "синих" и не намерен менять клуб.

Сегодня, 21 июля, появились слухи, что Каллум Хадсон-Одои может покинуть Челси.

19-летнего футболиста якобы не устраивает текущее положение дел: он получает мало игровой практики, проигрывая конкуренцию Виллиану, Кристиану Пулишичу, а иногда и Мейсону Маунту, когда его выпускают на фланге полузащиты.

Однако, как сообщает The Athletic, Хадсон-Одои всем доволен и не намерен менять клуб этим летом.

В текущем сезоне Каллум провел 20 матчей в АПЛ и забил один гол.