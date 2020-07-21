Англия

"Павлины" выиграли Чемпионшип и в следующем сезоне будут выступать в Премьер-лиге.

Лидс Юнайтед повысился в классе по итогам сезона-2019/20 в Чемпионшипе и в следующей кампании впервые за 16 лет выступит в английской Премьер-лиге. Как сообщает Sky Sport Italia, "павлины" намерены усилить состав в связи с выходом в АПЛ, подписав двух звездных форвардов.

По информации источника, клуб из одноименного города нацелился на нападающего Милана Златана Ибрагимовича и форварда ПСЖ Эдинсона Кавани, соглашения которых рассчитаны до конца текущего сезона.

Руководство "павлинов" готово предоставить контракты как Ибрагимовичу, так и Кавани, если в конечном итоге они получат статус свободных агентов.

Интересно, что боссы Лидс Юнайтед пытались подписать Златана еще прошлой зимой, когда у того завершился контракт с Лос-Анджелес Гэлакси, но опытный швед предпочел перебраться в Милан.