Англия

"Шпоры" готовы заплатить за итальянского хавбека 50 миллионов евро.

Полузащитник Ромы Николо Дзаньоло в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку и перебраться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает журналист Николо Скира, главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуриньо лично хочет видеть в составе своей команды 21-летнего итальянца.

Утверждается, что "шпоры" готовы предложить за Дзаньоло 50 миллионов евро, однако Рома может потребовать гораздо больше, а именно 60-70 миллионов евро.

Кроме того, в подписании талантливого хавбека заинтересованы туринский Ювентус и миланский Интер.

Напомним, ранее Дзаньоло заявлял о желании остаться в Роме и стать легендой этого клуба, однако недавний конфликт итальянца с командой и тренером, которые были недовольны его игрой в матче с Вероной, может повлиять на решение Николо.