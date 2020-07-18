Италия

Тренер Ромы Паулу Фонсека опроверг слухи о своем конфликте с Николо Дзаньоло.

Накануне матча 34-го тура чемпионата Италии против Интера Паулу Фонсека рассказал о состоянии дел в его команде.

"Нам удались последние матчи, в которых мы действовали с тремя защитниками, поэтому нет смысла менять эту схему, – цитирует Sky Sport Italia предматчевую пресс-конференцию тренера Ромы. – Для меня не важно, будет ли играть против нас Лукаку. Главное, чтобы моя команда действовала по плану и не допускала ошибок".

"Что касается ситуации с Дзаньоло, то атмосфера в команде нормальная, и Николо, который долго отсутствовал из-за травмы, очень важен для нас. Я человек прямой, и если недоволен чьими-то действиями, то говорю об этом вне зависимости от статуса игрока. Мы дважды с ним поговорили, и сейчас у нас нет никаких проблем".

"Будем реалистами: четвертое место для нас уже недостижимо, но очень важно сохранить пятую строчку, к чему мы и будем стремиться, несмотря на то, что в воскресенье нам будет противостоять великая команда".

Матч Рома — Интер состоится в воскресенье, 19 июля. Начало в 22:45 по киевскому времени.