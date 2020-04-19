Италия

Хавбек поделился своими планами относительно римского клуба.

Полузащитник Николо Дзаньоло рассказал, чего хотел бы добиться в Роме и как долго он планирует выступать в римском клубе.

"Для меня Тотти – герой Ромы, символ города. Таким игрокам, как он и Де Росси, сложно соответствовать. Хотел бы стать легендой Ромы, даже если сейчас об этом никто не думает.

Моя единственная цель на данный момент – вернуться на поле и радовать болельщиков. Посмотрим, что произойдет в будущем, но я хочу оставаться в Роме как можно дольше. Эта команда дала мне все, я люблю клуб.

Футболка с 10-м номером? Нет, это невозможно. У меня 22-й номер, и я счастлив", – приводит слова Дзаньоло сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 24 поединка в футболке "волков", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома продлит контракт с Дзаньоло.

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