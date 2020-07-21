Англия

Однако защитник провел на поле чуть менее 30 минут, выйдя на замену.

В рамках 37-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити отправился на выезд к Уотфорду.

В стартовом составе гостей на левом фланге появился Жоау Канселу. На 65-й минуте игры вместо Кайла Уокера вышел Александр Зинченко, который отправился на левый фланг, а португалец – на правый.

23-летний футболист провел на поле чуть менее 30 минут, и получил оценку от WhoScored – 6,5. Это третий самый низкий балл из всех футболистов, появившихся на поле. Ниже только у Рияда Мареза и Джона Стоунза, которые тоже вышли на замену.

Среди игроков стартового состава самый низкий балл у Эдерсона и Габриэля Жезуса – по 7.

В следующем, заключительном туре АПЛ Манчестер Сити сыграет против Норвича, который уже оформил вылет в Чемпионшип.