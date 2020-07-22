Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.

Манчестер Сити одержал выездную победу над Уотфордом на выезде в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Дублем в составе "горожан" отличился Рахим Стерлинг, а еще по голу в свой актив записали Фил Фоден и Эмерик Лапорт.

Защитник Александр Зинченко вышел на поле на 65-й минуте, но результативными действиями не отметился.



Уотфорд — Манчестер Сити 0:4

Голы: Стерлинг, 31, 40, Фоден, 63, Лапорт, 66.

Уотфород: Форстер — Мариаппа, Кабаселе, Доусон, Кико — Клеверли, Дукуре (Чалоба, 82), Хьюз — Сарр, Дини (Уэлбек, 67), Перрейра (Масина, 87).

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер (Зинченко, 65), Гарсия, Лапорт (Стоунс, 74), Канселу — Де Брюйне, Родри, Фоден — Бернарду Силва, Габриэль Жезус, Стерлинг (Марез, 65).

Предупреждения: Мариаппа, Хьюз.