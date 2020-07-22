Мерсисайдцы определились со стоимостью немецкого голкипера.
Лорис Кариус, Getty Images
22 июля 2020, 08:59
Монпелье проявляет интерес к голкиперу Ливерпуля Лорису Кариусу и попытается заполучить его этим летом.
Как сообщает портал Goal, руководство Ливерпуля хочет выручить за немецкого вратаря около 6 миллионов фунтов. Интерес к 27-летнему стражу ворот также проявляет Герта, но Монпелье считается фаворитом в борьбе за игрока.
Действующий контракт Кариуса с Ливерпулем рассчитан до июня 2022 года.
Последние два сезона голкипер провел на правах аренды в Бешикташе, где отыграл 67 матчей.
Ранее сообщалось, что Монпелье объявил о подписании нападающего Ювентуса Стефи Мавидиди.