Англия

Мерсисайдцы определились со стоимостью немецкого голкипера.

Монпелье проявляет интерес к голкиперу Ливерпуля Лорису Кариусу и попытается заполучить его этим летом.

Как сообщает портал Goal, руководство Ливерпуля хочет выручить за немецкого вратаря около 6 миллионов фунтов. Интерес к 27-летнему стражу ворот также проявляет Герта, но Монпелье считается фаворитом в борьбе за игрока.

Действующий контракт Кариуса с Ливерпулем рассчитан до июня 2022 года.

Последние два сезона голкипер провел на правах аренды в Бешикташе, где отыграл 67 матчей.

Ранее сообщалось, что Монпелье объявил о подписании нападающего Ювентуса Стефи Мавидиди.