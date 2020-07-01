Французский клуб усилился молодым англичанином.
Стефи Мавидиди, Getty Images
01 июля 2020, 11:11
Нападающий Ювентуса Стефи Мавидиди перешел в Монпелье, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.
Детали контракта английского форварда с "паладинами" остаются неизвестными. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро.
Мавидиди находился в структуре Ювентуса с 2018 года, присоединившись из академии Арсенала. В завершившемся сезоне 22-летний игрок выступал на правах аренды в составе Дижона, где провел 30 поединков, отличившись восемью голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Монпелье также заинтересован в подписании голкипера мадридского Реала Люки Зидана.