Франция

Французский клуб усилился молодым англичанином.

Нападающий Ювентуса Стефи Мавидиди перешел в Монпелье, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.

Детали контракта английского форварда с "паладинами" остаются неизвестными. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро.

Мавидиди находился в структуре Ювентуса с 2018 года, присоединившись из академии Арсенала. В завершившемся сезоне 22-летний игрок выступал на правах аренды в составе Дижона, где провел 30 поединков, отличившись восемью голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Монпелье также заинтересован в подписании голкипера мадридского Реала Люки Зидана.