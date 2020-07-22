Англия

В последнем туре "шершням" нужно выступить лучше, чем Астон Вилла.

Найджела Пирсона уволили из Уотфорда за два тура до окончания чемпионата, но это не повлияет на его бонус в миллион фунтов, если "шершни" не вылетят из АПЛ, сообщает Sky Sports.

Причиной увольнения тренера стал "откровенный обмен мнениями" между ним и владельцем клуба Джино Поццо.

В 37-м туре Уотфорд под руководством тренера дубля Хайдена Маллинза и коуча вратарей Грэма Стэка проиграл Ман Сити 0:4. Таким образом "шершни" установили антирекорд по количеству пропущенных голов от одного соперника по ходу чемпионата (12), но что гораздо хуже – опустились в зону вылета.

В активе Уотфорда 34 очка – столько же, сколько и у Астон Виллы, но разница мячей на один гол хуже. В заключительном туре "шершни" сыграют с Арсеналом, а "вилланы" сразятся с Вест Хэмом.