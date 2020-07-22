Англия

Гвинейский хавбек вывел Ливерпуль вперед в матче чемпионата Англии против Челси.

Ливерпуль принимает на своем поле Челси в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа уже стали чемпионами, поэтому не имеют турнирной мотивации, однако именно они разгромно обыгрывают соперника по итогам первого тайма (3:1).

Автором первого гола в составе "красных" стал полузащитник Наби Кейта, который сперва поучаствовал в отборе на половине поля соперника, а после получил мяч и отправил его в сетку ворот ударом из-за пределов штрафной.

Интересно, что ранее гвинейский футболист уже пробовал отличиться взятием ворот с дальней дистанции, но получилось у него это только с 17-й попытки.

Напомним, что следить за событиями матча Ливерпуль — Челси вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.