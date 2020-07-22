Англия

"Горожане" хотят усилить левый фланг обороны игроком Баварии.

Манчестер Сити в летнее трансферное окно намеревается усилить несколько позиций. В приоритете "горожан" подписание нового левого защитника, а Давид Алаба из Баварии рассматривается в качестве главной цели.

Однако помешать планам Ман Сити в оформлении трансфера 28-летнего австрийца может Лерой Сане, который, по информации The Telegraph, призывает своего нового одноклубника не рассматривать предложение от "горожан" и других клубов.

Сане хочет, чтобы Алаба и дальше продолжал защищать цвета Баварии, чтобы клуб добился наивысших целей. При этом у австрийского фулбека, помимо Манчестер Сити, также есть вариант с переходом в мадридский Реал, который также серьезно заинтересован в его услугах.

Ранее сообщалось, что Давид Алаба готов выступать за Баварию вплоть до завершения своей карьеры, однако он требует у мюнхенского гранда годовой оклад не менее 20 миллионов евро.