Германия

Австрийский защитник продолжает вести переговоры с чемпионом Германии.

Агент Давида Алабы провел переговоры с Баварией, где пытался получить для своего клиента оклад не менее 20 миллионов евро, сообщает Sport1.

Пини Захави ссылался на то, что австриец входит в число лучших защитников мира и должен получать солидные деньги.

Источник также отмечает, что Алаба мечтает завершить карьеру в Баварии. Его контракт с клубом действителен до 2021 года.

Напомним, что ПСЖ и Барселона хотят подписать Алабу свободным агентом через год.