Австрийский защитник продолжает вести переговоры с чемпионом Германии.
Давид Алаба, getty images
21 июля 2020, 13:25
Агент Давида Алабы провел переговоры с Баварией, где пытался получить для своего клиента оклад не менее 20 миллионов евро, сообщает Sport1.
Пини Захави ссылался на то, что австриец входит в число лучших защитников мира и должен получать солидные деньги.
Источник также отмечает, что Алаба мечтает завершить карьеру в Баварии. Его контракт с клубом действителен до 2021 года.
Напомним, что ПСЖ и Барселона хотят подписать Алабу свободным агентом через год.