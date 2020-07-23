Состоялась официальная церемония награждения "красных" золотыми медалями Премьер-лиги.
Ливерпуль - чемпион Англии сезона-2019/20, Getty Images
23 июля 2020, 01:12
Ливерпуль вышел победителем из голевой феерии с Челси в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги, несмотря на отсутствие турнирной мотивации из-за досрочно завоеванного чемпионства (5:3).
Этот матч стал последним для подопечных Юргена Клоппа на Энфилде в текущем сезоне, поэтому после финального свистка состоялась официальная церемония награждения представителей Ливерпуля в качестве чемпионов Англии-2019/20.
Мерсисайдцам вручили золотые медали, а также долгожданный трофей АПЛ, который появился на Энфилде впервые за 30 лет.
Предлагаем вашему вниманию фотографии с церемонии награждения Ливерпуля: