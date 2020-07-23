Англия

Состоялась официальная церемония награждения "красных" золотыми медалями Премьер-лиги.

Ливерпуль вышел победителем из голевой феерии с Челси в рамках 37-го тура английской Премьер-лиги, несмотря на отсутствие турнирной мотивации из-за досрочно завоеванного чемпионства (5:3).

Этот матч стал последним для подопечных Юргена Клоппа на Энфилде в текущем сезоне, поэтому после финального свистка состоялась официальная церемония награждения представителей Ливерпуля в качестве чемпионов Англии-2019/20.

Мерсисайдцам вручили золотые медали, а также долгожданный трофей АПЛ, который появился на Энфилде впервые за 30 лет.

Предлагаем вашему вниманию фотографии с церемонии награждения Ливерпуля: