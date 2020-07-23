Англия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Манчестер Юнайтед потерял очки в поединке 37-го тура чемпионата Англии против Вест Хэма, но все равно вышел на третье место.

Теперь "красным дьяволам" нужно не проиграть в последнем туре против Лестера, чтобы выйти в Лигу чемпионов.

Обзор матча:

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 1:1

Голы: Гринвуд, 51 — Антонио, 45+2 (с пенальти)

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Фосу-Менса (Ван-Биссака, 46), Линделеф, Магуайр, Уильямс — Погба, Матич — Гринвуд, Фернандеш, Рашфорд (Игало, 85) — Мартиаль

Вест Хэм: Фабиански — Джонсон, Диоп, Огбонна, Крессвелл (Масуаку, 75) — Соучек, Райс — Боуэн (Ярмоленко, 90+1), Нобл, Форнальс — Антонио (Алле, 78)

Предупреждения: Фосу-Менса, Рашфорд, Фернандеш — Масуаку