Англия

"Горожане" определились с трансферным бюджетом и планами.

Хосеп Гвардиола получит в свое распоряжение 330 миллионов евро в ближайшее трансферное окно, сообщает As.

Приоритетные направления усиления состава для "горожан": два центральных защитника, замена Лерою Сане и еще один игрок атаки.

Отметим, что на позицию центрального защитника английский клуб рассматривает Калиду Кулибали, Диего Карлоса и Милана Шкриниара.

Напомним, что ранее Манчестер Сити отказался платить 75 миллионов евро за Калиду Кулибали.