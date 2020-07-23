"Горожане" определились с трансферным бюджетом и планами.
Хосеп Гвардиола, getty images
23 июля 2020, 14:57
Хосеп Гвардиола получит в свое распоряжение 330 миллионов евро в ближайшее трансферное окно, сообщает As.
Приоритетные направления усиления состава для "горожан": два центральных защитника, замена Лерою Сане и еще один игрок атаки.
Отметим, что на позицию центрального защитника английский клуб рассматривает Калиду Кулибали, Диего Карлоса и Милана Шкриниара.
Напомним, что ранее Манчестер Сити отказался платить 75 миллионов евро за Калиду Кулибали.