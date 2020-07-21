Англия

"Горожане" не желают переплачивать за сенегальского защитника.

Манчестер Сити не хочет платить 75 миллионов евро за Калиду Кулибали, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

Представитель "горожан" уже провел встречу с Де Лаурентисом. Английский клуб был очень заинтересован в защитнике, но хочет снизить цену.

Калиду Кулибали провел 29 поединков в футболке неаполитанцев в этом сезоне, в которых получил восемь желтых карточек.

Напомним, что Манчестер Сити собирается суммарно потратить 150 миллионов евро в ближайшее трансферное окно.