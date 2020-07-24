Англия

Немецкий хавбек близок к переезду в чемпионат Англии.

Полузащитник Байера Кай Хаверц принял решение в вопросе своего будущего и попросил руководство "фармацевтов" отпустить его в Челси.

Как сообщает журналист Николо Скира, 21-летний немец лично хочет присоединиться к команде Фрэнка Лампарда, с которой у него уже есть предварительное соглашение.

По условиям пятилетнего контракта, который был согласован между агентом Хаверца и директором Челси Мариной Грановской, молодой хавбек будет получать 8 миллионов евро за сезон.

Теперь "пенсионерам" необходимо договориться с Байером о финансовых деталях будущего трансфера. Сообщалось, что Хаверц обойдется лондонскому клубу в 80 млн евро с учетом бонусов.