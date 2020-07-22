Германия

Полузащитник Байера не хочет оставаться в клубе.

Хавбек Байера Кай Хаверц после возобновления тренировок команды встретится с руководством клуба. Он потребует, чтобы его отпустили в Челси, сообщает журналист Кристиан Фальк.

Британский журналист Дэвид Орнштейн из The Athletic сообщал, что клубы практически согласовали трансфер между собой. Челси заплатит около 80 млн евро с учетом бонусов.

В сезоне-2019/20 21-летний Хаверц забил 17 голов и сделал девять ассистов в 43 играх за Байер во всех турнирах. "Фармацевты" стали пятыми и в следующем сезоне сыграют только в Лиге Европы.

Также Челси приписывают интерес к полузащитнику Вест Хэма Деклану Райсу, который может действовать и в обороне.