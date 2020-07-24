Англия

Руководство и тренер хотят оценить ситуацию в следующем сезоне, прежде чем заключать новую сделку.

Вест Хэм принял решение не спешить с продлением контракта главного тренера Дэвида Мойеса, который истекает летом 2021 года.

Как сообщает The Telegraph, руководство "молотобойцев" намерено сперва оценить успехи и прогресс команды в первой половине следующего сезона, а уже потом обдумывать будущее Мойеса.

Шотландский специалист солидарен с мнением боссов Вест Хэм и также не будет рассматривать предложения об обновлении сделки как минимум до конца этого года.

Отметим, что Дэвид Мойес во второй раз возглавил лондонский клуб в декабре 2019 года, когда команду покинул Мануэль Пеллегрини из-за неудовлетворительных результатов.

Кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону 57-летнему шотландцу не удалось, хотя Вест Хэму удалось избежать вылета из английской Премьер-лиги.