Англия

Ничья с МЮ гарантировала "молотобойцам" сохранение прописки в высшем дивизионе Англии.

В поединке 37-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед принимал на своем поле Вест Хэм. Несмотря на статус явных аутсайдеров, "молотобойцам" удалось отобрать очки у команды Оле-Гуннара Солсьяера и добыть ничью (1:1).

Примечательно, что благодаря этому результату Вест Хэм окончательно оградил себя от понижения в классе и в следующем сезоне продолжит выступать в высшем дивизионе Англии.

Отметим, что в матче против МЮ также принял участие вингер Андрей Ярмоленко. Украинец вышел на поле в заключительные минуты второго тайма и не успел повлиять на конечный результат встречи.

Таким образом, главными претендентами на вылет в Чемпионшип по итогам кампании-2019/20 являются Астон Вилла, Уотфорд и Борнмут. Две из этих перечисленных команд точно потеряют прописку в АПЛ. Напомним, что первым гарантировал себе понижение в классе Норвич.