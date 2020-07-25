Полузащитник Ливерпуля может продолжить карьеру в составе "чаек".
АДАМ ЛАЛЛАНА, GETTY IMAGES
25 июля 2020, 00:35
Брайтон всерьез заинтересован в услугах Адама Лалланы, сообщает The Telegraph.
По информации источника, клуб уже начал переговоры с 32-летним футболистом. Лаллана заинтересован, чтобы поработать под руководством Грэма Поттера.
Переговоры могут завершиться успешно уже в начале следующей недели.
В текущем сезоне Лаллана провел 15 матчей в АПЛ: на его счету один гол и одна результативная передача.