Англия

Полузащитник Ливерпуля может продолжить карьеру в составе "чаек".

Брайтон всерьез заинтересован в услугах Адама Лалланы, сообщает The Telegraph.

По информации источника, клуб уже начал переговоры с 32-летним футболистом. Лаллана заинтересован, чтобы поработать под руководством Грэма Поттера.

Переговоры могут завершиться успешно уже в начале следующей недели.

В текущем сезоне Лаллана провел 15 матчей в АПЛ: на его счету один гол и одна результативная передача.