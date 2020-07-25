Англия

Вингер не определился с национальной командой.

Полузащитник Арсенала Букайо Сака признался, что еще не сделал выбор между сборными Англии и Нигерии, за которые он имеет право выступать.

"Сложный выбор. Я играл за сборную Англии на юношеском уровне, но я также горжусь нигерийскими корнями родителей. Мне пока не поступало предложений, поэтому мне нужно продолжать играть и ждать момента, когда нужно будет принять решение.

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Также Сака прокомментировал смену номера в Арсенале. Ранее сообщалось, что полузащитник будет выступать под 7-м номером.

"Я очень рад, что получил этот номер. Я мечтал об этом, большая честь выступать под одним номером с другими легендами. Мне с детства нравился этот номер, потому что его носили одни из лучших игроков в мире.

Это показывает, насколько мне доверяют в клубе. Я хочу отплатить и вписать свое имя в историю клуба", – рассказал Сака в интервью Sky Sports.

В этом сезоне Сака провел 39 матчей в составе "канониров", забив 4 гола и совершив 11 ассистов.