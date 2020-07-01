Англия

Вингер подписал долгосрочное соглашение с клубом.

Нападающий Букайо Сака продлил соглашение с Арсеналом, сообщает официальный сайт английского клуба.

Левый вингер поставил подпись под долгосрочным контрактом с "канонирами", детали которого не раскрываются.

Сака является воспитанником Арсенала, дебютировав в первой команде в ноябре 2018-го в матче Лиги Европы против Ворсклы. В текущем сезоне 18-летний игрок провел 33 поединка в составе лондонского клуба, отличившись тремя голами и десятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Арсенал продлил контракт с защитником Давидом Луисом.