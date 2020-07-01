Вингер подписал долгосрочное соглашение с клубом.
Фото: arsenal.com
01 июля 2020, 15:18
Нападающий Букайо Сака продлил соглашение с Арсеналом, сообщает официальный сайт английского клуба.
Левый вингер поставил подпись под долгосрочным контрактом с "канонирами", детали которого не раскрываются.
Сака является воспитанником Арсенала, дебютировав в первой команде в ноябре 2018-го в матче Лиги Европы против Ворсклы. В текущем сезоне 18-летний игрок провел 33 поединка в составе лондонского клуба, отличившись тремя голами и десятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Арсенал продлил контракт с защитником Давидом Луисом.