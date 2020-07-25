Англия

Итальянец поделился впечатлениями от работы с командой.

Главный тренер Карло Анчелотти рассказал о своей работе в Эвертоне по окончании его первого сезона в клубе.

"Я чувствую себя важной частью этого проекта, надеюсь, он будет длиться долго. У меня в карьере не было очень продолжительных периодов работы. Ливерпулю потребовалось пять лет, чтобы взобраться на вершину. В Эвертоне планируют построить новый стадион и настраиваются на борьбу за место в еврокубках.

Ситуация сейчас позитивная, хотя я прибыл в странный период, когда у команды были сложные времена, а потом началась пандемия. Лучшими были реакция болельщиков и организация в клубе с прекрасной тренировочной базой.

Трансферный рынок? Он закроется 5 октября, у нас будет необходимое время. Мы просто хотим усилить команду, а не проводить революцию", – приводит слова Анчелотти сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Перед заключительным туром Эвертон занимает 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 49 очков.